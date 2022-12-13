США в ближайшие дни могут объявить о новой помощи для Украины

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“В прошлую пятницу мы объявили о выделении еще 275 миллионов для военной поддержки Украины. В ближайшие дни мы будем иметь дополнительные объявления. Наше внимание будет сосредотачиваться на тех вещах, которые представляют настоящую угрозу для Украины и украинского народа”, — заявил Салливан.

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9 декабря Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 275 млн. долларов, что предусматривает новые возможности для борьбы с беспилотниками и усиление противовоздушной обороны.

Законодатели США согласились предоставить Украине не менее 800 миллионов долларов дополнительной помощи в отрасли безопасности в следующем году, согласно законопроекту об оборонной политике на сумму 858 миллиардов долларов.

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