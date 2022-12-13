США в ближайшие дни могут объявить о новой помощи для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Соединенные Штаты скоро могут объявить о новой помощи Украине. Об этом заявил в понедельник во время брифинга в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет УНН.
Цитата
“В прошлую пятницу мы объявили о выделении еще 275 миллионов для военной поддержки Украины. В ближайшие дни мы будем иметь дополнительные объявления. Наше внимание будет сосредотачиваться на тех вещах, которые представляют настоящую угрозу для Украины и украинского народа”, — заявил Салливан.
Добавим
9 декабря Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 275 млн. долларов, что предусматривает новые возможности для борьбы с беспилотниками и усиление противовоздушной обороны.
Законодатели США согласились предоставить Украине не менее 800 миллионов долларов дополнительной помощи в отрасли безопасности в следующем году, согласно законопроекту об оборонной политике на сумму 858 миллиардов долларов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Бундестаге подтвердили поставку 24 новых самоходных гаубиц Украине