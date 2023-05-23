Премьер Венгрии Орбан считает, что украинцам на поле боя не победить

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"Глядя на цифры, глядя на окружение, глядя на тот факт, что НАТО не готово ввести войска, становится очевидным, что бедным украинцам на поле боя не победить", - сказал Орбан.

По мнению Орбана, войну можно остановить только тогда, когда россия заключит соглашение с США.

Он добавил, что надеется, что Дональд Трамп выиграет переизбрание в следующем году, и что, хотя у него были разногласия с президентом Джо Байденом, для бизнеса было бы нехорошо критиковать США.

Дополнение

Ранее Виктор Орбан называл Украину "финансово несуществующей". Также Орбан считает, что Европа вынуждена финансировать многие украинские потребности.

В МИД Украины, комментируя заявление премьер-министра Венгрии, в котором он назвал Украину "страной, которая не существует в финансовом смысле", призвали ее быть благодарной за то, что украинцы ценой собственных жизней держат мирное небо над Будапештом.