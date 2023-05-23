Премьер Венгрии Орбан считает, что украинцам на поле боя не победить
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцам на поле боя не победить. Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает УНН.
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"Глядя на цифры, глядя на окружение, глядя на тот факт, что НАТО не готово ввести войска, становится очевидным, что бедным украинцам на поле боя не победить", - сказал Орбан.
По мнению Орбана, войну можно остановить только тогда, когда россия заключит соглашение с США.
Он добавил, что надеется, что Дональд Трамп выиграет переизбрание в следующем году, и что, хотя у него были разногласия с президентом Джо Байденом, для бизнеса было бы нехорошо критиковать США.
Дополнение
Ранее Виктор Орбан называл Украину "финансово несуществующей". Также Орбан считает, что Европа вынуждена финансировать многие украинские потребности.
В МИД Украины, комментируя заявление премьер-министра Венгрии, в котором он назвал Украину "страной, которая не существует в финансовом смысле", призвали ее быть благодарной за то, что украинцы ценой собственных жизней держат мирное небо над Будапештом.