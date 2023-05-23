В МИД отреагировали на заявление Орбана, что украинцам на поле боя не победить

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины, комментируя заявление премьер-министр Венгрии Виктора Орбана о том, что украинцам на поле боя не победить, заявили, что в отличие от сторонников капитуляции перед врагом без сопротивления, украинцы продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации. Об этом говорится в заявлении спикера МИД Украины Олега Николенко, пишет УНН.

Цитата

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя агрессию россии против Украины, заявил, что неважно, кто к кому вторгся. Он убежден, что Украина не сможет выиграть войну. В Кремле должны радоваться: глава венгерского правительства снял ответственность россии за ее агрессию против Украины», - написал Николенко.

Он напомнил, что те же самые европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться более 72 часов.

«Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас. В отличие от сторонников капитуляции перед врагом без сопротивления, украинцы продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации. Это единственный путь не только для восстановления мира в Украине, но и гарантирования безопасности всей Европы. Поэтому сейчас критически важно объединить усилия для того, чтобы Украина имела все необходимое для ускорения поражения россии», - отметил Николенко.

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцам на поле боя не победить.

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