Украина уже продемонстрировала свои возможности, освобождая территории: Столтенберг прокомментировал заявление Орбана

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"Украина уже продемонстрировала свои возможности по освобождению территорий, сопротивлению россиянам, а также важность поддержки, которую они получают от союзников НАТО... Я абсолютно уверен, что Украина имеет способность, волю, смелость, а союзники НАТО имеют преданность, решимость поддержать (Украину, - ред.), чтобы она могла освободить территории и гарантировать, что президент (россии владимир, - ред.) путин не выиграет эту войну", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста.

Детали

Он отметил, что страны-члены Альянса продемонстрировали готовность оказывать поддержку Украине, которая "была действительно решающей".

"Президент путин совершил несколько больших стратегических ошибок, когда вторгся в Украину. Отчасти потому, что он полностью недооценил украинцев, их храбрость, их решительность, их мужество. Но также он полностью недооценивает союзников и партнеров по НАТО, когда речь идет о нашем желании, нашей готовности оказывать поддержку Украине", - сказал Генсек.

Он добавил, что украинцам "нужно сделать больше", именно поэтому Альянс усиливает помощь. В частности, сообщил Столтенберг, в течение последних месяцев страны НАТО поставили тяжелые боевые танки, - немецкие Leopard, британские Challanger, американские Abrams. Он добавил, что Соединенное Королевство "в последние недели" предоставило крылатые ракеты большой дальности, "которые уже влияют на поле боя", и несколько стран согласились обучать украинских пилотов на истребителях.

Ранее

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 23 мая, заявил, что украинцам на поле боя не победить.

В Министерстве иностранных дел Украины, комментируя заявление Орбана, заявили, что в отличие от сторонников капитуляции перед врагом без сопротивления, украинцы продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации.