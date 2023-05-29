Байден привітав Ердогана з перемогою на виборах. Лідери Туреччини та США виступили за розвиток зв'язків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент США Джо Байден під час телефонної бесіди привітав президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з переобранням на пост глави держави. Про це повідомили в Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини, передає УНН із посиланням на Анадолу.
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Байден привітав Ердогана з перемогою у другому турі президентських виборів, що відбулися в Туреччині 28 травня, та побажав благополуччя турецькому народу у майбутній період.
Ердоган і Байден наголосили на важливості розвитку турецько-американських відносин перед сучасними регіональними та глобальними викликами.
Нагадаємо
Ердоган переміг у президентських виборах Туреччини, які відбулись 28 травня.
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