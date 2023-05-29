Міжнародні спостерігачі не визнали вибори президента у Туреччині повністю чесними
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Міжнародні спостерігачі не визнали президентські вибори в Туреччині повністю чесними і вільними. Зокрема, таку заяву оприлюднила спільна місія Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ), Парламентської асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ) і Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), передає УНН.
Деталі
У звіті зазначається, що у передвиборній кампанії використовувалися заяви, що дискримінують опонентів. Йдеться також про упередженість державних ЗМІ й обмеження свободи слова.
На думку спостерігачів, це надало привілеїв Реджепу Таїпу Ердогану.
Також результати виборів у Туреччині негативно позначилися на курсі турецької ліри, який і раніше знижувався.
Як повідомило агентство Bloomberg, станом на ранок 29 травня після оголошення про перемогу Ердогана, курс ліри впав до рекордного рівня 20,05 ліри за долар.
Банк Morgan Stanley попереджає, що до кінця року курс ліри може впасти на 29 відсотків – до 28 лір за долар, якщо Ердоган не змінить грошово-кредитну політику, пише Bloomberg.
Доповнення
У промові після оголошення результатів другого туру президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в Туреччині сказав, що на виборах перемогла демократія, тому не варто вдаватись до пошуку причин для дебатів, адже краще об’єднатися навколо національних цілей та мрій.