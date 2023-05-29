“Наша демократія є переможцем” - Ердоган про перемогу у виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У промові після оголошення результатів другого туру президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в Туреччині сказав, що на виборах перемогла демократія, тому не варто вдаватись до пошуку причин для дебатів, адже краще об’єднатися навколо національних цілей та мрій, пише УНН.
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“Наша демократія є переможцем... Усі 85 мільйонів людей виграли. Відповідно до відповідальності, покладеної на нас нашою нацією, ми не гніваємось ні на кого. Тепер настав час відкласти всі дебати та конфлікти щодо передвиборчого періоду та об’єднатися навколо наших національних цілей та національних мрій”, - сказав Ердоган.
Доповнення
Тисячі громадян прийшли послухати новообраного президента до офісу керівної Партії справедливості та розвитку.
“Хотів би подякувати всім моїм громадянам, які відстояли свою волю вдома та за кордоном, незалежно від того, яку партію чи кандидата обрали 14, чи 28 травня”, - зауважив президент Туреччини.
Він наголосив, що багато зусиль було направлено на служіння та окремі зусилля у відновленні після землетрусів, протидію інфляції, економічні ситуації та іншим питаннях.
Нагадаємо
За результатом підрахунку 99,9% голосів чинний президент Туреччини набрав 52,16%, його опонент - 47,84%.