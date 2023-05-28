Ердоган переміг у президентських виборах Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. За результатами підрахунку 99,8% голосів у президентських виборах у Туричинні лідирує чинний президент Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Hurriyet, пише УНН.
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За результатами підрахунку 99,6% бюлетенів, Ердоган отримує 52,15% голосів, а його конкурент Кемаль Киличдароглу - 47,85%. Тож, навіть після підрахунку 100% бюлетенів представник опозиції не зможе наздогнати чинного президента.
Нагадаємо
За даними CNN Turk, після обробки 98,06% бюлетенів у діючого президента Реджепа Ердогана 52,12% голосів, у представника опозиції Кемаля Киличдароглу – 47,88%.