Ердоган переміг у президентських виборах Туреччини

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За результатами підрахунку 99,6% бюлетенів, Ердоган отримує 52,15% голосів, а його конкурент Кемаль Киличдароглу - 47,85%. Тож, навіть після підрахунку 100% бюлетенів представник опозиції не зможе наздогнати чинного президента.

Нагадаємо

За даними CNN Turk, після обробки 98,06% бюлетенів у діючого президента Реджепа Ердогана 52,12% голосів, у представника опозиції Кемаля Киличдароглу – 47,88%.