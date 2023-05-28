Эрдоган победил в презеденстких выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. По результатам подсчета 99,8% голосов в президентских выборах в Турции лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hurriyet, пишет УНН.
Детали
По результатам подсчета 99,8% бюллетеней, Эрдоган получает 52,15% голосов, а его конкурент Кемаль Киличдароглу - 47,85%. Поэтому, даже после подсчета 100% бюллетеней представитель оппозиции не сможет догнать действующего президента.
Напомним
По данным CNN Turk, после обработки 98,06% бюллетеней у действующего президента Реджепа Эрдогана 52,12% голосов, у представителя оппозиции Кемаля Кылычдароглу – 47,88%.