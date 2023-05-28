Ердоган лідирує у президентських виборах з 52% голосів, підраховано 98% бюлетенів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. За даними CNN Turk, після обробки 98,06% бюлетенів у діючого президента Реджепа Ердогана 52,12% голосів, у представника опозиції Кемаля Киличдароглу – 47,88%, передає УНН.
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Опозиційне агентство Anka повідомляє, що Кемаль Киличдароглу після опрацювання 98% бюлетенів набирає 48,06% голосів проти 54,94% в Ердогана.
Видання Yeni Safak, яке вважається лояльним до президента повідомляє, що в Ердогана - 52,1% голосів, в Киличдароглу — 47,9% після обробки 98,1% бюлетенів.
Примітно, що за Кемаля Киличдароглу голосували в районах, що постраждали від землетрусу в лютому 2023 року та на півдні країні, ймовірно, через те, що Ердоган піддавався критиці за реакцію на руйнівний землетрус.
Деякі світові лідери вже почали вітати Реджепа Ердогана з перемогою, серед них: Віктор Орбан, емір Катару та президент Узбекистану.