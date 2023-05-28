Эрдоган лидирует в президентских выборах с 52% голосов, подсчитано 98% бюллетеней
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. По данным CNN Turk, после обработки 98,06% бюллетеней у действующего президента Реджепа Эрдогана 52,12% голосов, у представителя оппозиции Кемаля Кылычдароглу – 47,88%, передает УНН.
Детали
Оппозиционное агентство Anka сообщает, что Кемаль Кылычдароглу после обработки 98% бюллетеней набирает 48,06% голосов против 54,94% у Эрдогана.
Издание Yeni Safak, которое считается лояльным к президенту сообщает, что у Эрдогана - 52,1% голосов, у Кылычдароглу — 47,9% после обработки 98,1% бюллетеней.
Примечательно, что за Кемаля Кылычдароглу голосовали в районах, пострадавших от землетрясения в феврале 2023 года и на юге стране, вероятно, из-за того, что Эрдоган подвергался критике за реакцию на разрушительное землетрясение.
Некоторые мировые лидеры уже начали поздравлять Реджепа Эрдогана с победой, в том числе: Виктор Орбан, эмир Катара и президент Узбекистана.