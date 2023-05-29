"Наша демократия является победителем" - Эрдоган о победе в выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В речи после объявления результатов второго тура президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Турции сказал, что на выборах победила демократия, поэтому не стоит прибегать к поиску причин для дебатов, ведь лучше объединяться вокруг национальных целей и мечтаний, пишет УНН.
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“Наша демократия является победителем... Все 85 миллионов человек выиграли. В соответствии с ответственностью, возложенной на нас нашей нацией, мы не гневаемся ни на кого. Теперь пришло время отложить все дебаты и конфликты относительно предвыборного периода и объединиться вокруг наших национальных целей и национальных мечтаний”, - сказал Эрдоган.
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Тысячи граждан пришли послушать новоизбранного президента в офис правящей Партии справедливости и развития.
“Хотел бы поблагодарить всех моих граждан, которые отстояли свою волю дома и за рубежом, независимо от того, какую партию или кандидата выбрали 14 или 28 мая”, - отметил президент Турции.
Он отметил, что много усилий было направлено на служение и отдельные усилия в восстановлении после землетрясений, противодействие инфляции, экономические ситуации и другие вопросы.
Напомним
По результатам подсчёта 99,9% голосов действующий президент Турции набрал 52,16%, его оппонент - 47,84%.