Международные наблюдатели не признали выборы президента в Турции полностью честными

Детали

В отчете отмечается, что в предвыборной кампании использовались дискриминирующие оппонентов заявления. Речь идет также о предвзятости государственных СМИ и ограничении свободы слова.

По мнению наблюдателей, это предоставило привилегии Реджепу Тайипу Эрдогану.

Также результаты выборов в Турции негативно сказались на курсе турецкой лиры, который и раньше снижался.

Как сообщило агентство Bloomberg, по состоянию на утро 29 мая после объявления о победе Эрдогана курс лиры упал до рекордного уровня 20,05 лиры за доллар.

Банк Morgan Stanley предупреждает, что до конца года курс лиры может упасть на 29 процентов – до 28 лир за доллар, если Эрдоган не изменит денежно-кредитную политику, пишет Bloomberg.

Дополнение

В речи после оглашения результатов второго тура президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Турции сказал, что на выборах победила демократия, поэтому не стоит прибегать к поиску причин для дебатов, ведь лучше объединиться вокруг национальных целей и мечтаний.