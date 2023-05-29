Международные наблюдатели не признали выборы президента в Турции полностью честными
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Международные наблюдатели не признали президентские выборы в Турции полностью честными и свободными. Такое заявление обнародовала совместная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает УНН.
Детали
В отчете отмечается, что в предвыборной кампании использовались дискриминирующие оппонентов заявления. Речь идет также о предвзятости государственных СМИ и ограничении свободы слова.
По мнению наблюдателей, это предоставило привилегии Реджепу Тайипу Эрдогану.
Также результаты выборов в Турции негативно сказались на курсе турецкой лиры, который и раньше снижался.
Как сообщило агентство Bloomberg, по состоянию на утро 29 мая после объявления о победе Эрдогана курс лиры упал до рекордного уровня 20,05 лиры за доллар.
Банк Morgan Stanley предупреждает, что до конца года курс лиры может упасть на 29 процентов – до 28 лир за доллар, если Эрдоган не изменит денежно-кредитную политику, пишет Bloomberg.
Дополнение
В речи после оглашения результатов второго тура президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Турции сказал, что на выборах победила демократия, поэтому не стоит прибегать к поиску причин для дебатов, ведь лучше объединиться вокруг национальных целей и мечтаний.