Байден поздравил Эрдогана с победой на выборах. Лидеры Турции и США выступили за развитие связей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент США Джо Байден во время телефонной беседы поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщили в Управлении связей Администрации президента Турции, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
Детали
Байден поздравил Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов, состоявшихся в Турции 28 мая, и пожелал благополучия турецкому народу в предстоящий период.
Эрдоган и Байден подчеркнули важность развития турецко-американских отношений перед современными региональными и глобальными вызовами.
Напомним
Эрдоган победил в президентских выборах Турции, которые состоялись 28 мая.
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