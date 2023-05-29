Байден поздравил Эрдогана с победой на выборах. Лидеры Турции и США выступили за развитие связей

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Байден поздравил Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов, состоявшихся в Турции 28 мая, и пожелал благополучия турецкому народу в предстоящий период.

Эрдоган и Байден подчеркнули важность развития турецко-американских отношений перед современными региональными и глобальными вызовами.

Напомним

Эрдоган победил в президентских выборах Турции, которые состоялись 28 мая.

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