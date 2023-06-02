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Орбан завил что Украине надо договариваться с россией до начала контрнаступления

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в выступлении на радио заявил, что Киеву надо садиться за стол переговоров с кремлем, потому что лучшего результата на поле боя они якобы не достигнут. И что пока он находится у власти, Венгрия не будет воевать с россией, передает УНН со ссылкой на венгерский Telex.

Детали

Виктор Орбан заявил, что украинцы готовят контрнаступление, которое "является делом украинцев", и сам он не хотел бы "зарабатывать военные лавры". 

"Мы должны сделать всё возможное, ещё до начала контрнаступления, чтобы убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров", - объяснил свою роль Орбан.

"Даже в самом лучшем случае невозможно достичь лучшего результата на линии фронта, на поле боя, чем тот результат, который мог бы быть достигнут с украинской точки зрения путем переговоров до войны. А чего-то можно было достичь путем переговоров до войны. Или если этого нельзя было достичь лучше, чем войной, то что тогда была война?" - сказал он.

Венгерский премьер отметил, что "подавляющее большинство в ЕС против" его страны и "вцепились нам в горло". Что он единственный премьер-министр, который выступает за мир" и это ему тяжело. 

"Пока он (Орбан) находится у власти, Венгрия не будет воевать с россией", - пишет издание.

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В инфляции в Венгрии Орбан обвинил Брюссель и войну. По его словам, инфляция не растет и не падает сама по себе, но "за ней стоит воля и сила. Это надо сломать". По словам премьера, Брюссель предлагает венгерскому правительству, чтобы "мы разрушили семьи и поставили пенсионеров в невозможное положение". Все это, по его словам, можно было бы подытожить словом "строгая экономия", но он борется против этого уже тринадцать лет и "если бы не было войны, этот бюджет был бы намного счастливее".

Орбан также рассказал, что "молился тяжело и много" за победу Эрдогана. Которая стала для него "огромным облегчением". 

"Было бы трагедией, если бы он не победил", - сказал политик.

По его словам, если бы он не победил в Турции победил бы человек Джорджа Сороса, и он открыл бы турецкие границы для беженцев.

"Нам была нужна победа Эрдогана, как буханка хлеба", - подытожил он.

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