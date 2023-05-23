Валюта Угорщини девальвує на тлі розходжень з ЄС в політиці щодо України - Bloomberg

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У вівторок угорський форинт впав на 0,9% до 377,28 щодо євро, що є найгіршим показником за день серед валют ринків, що розвиваються.

Пізніше у вівторок центральний банк Угорщини, як очікується, ухвалить рішення про перше в цьому році зниження процентної ставки в ЄС. Тим часом прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, якого багато хто вважає лідером ЄС з найбільш тісними зв'язками з кремлем, заявив агентству Bloomberg, що Україна не може перемогти росію "на полі бою", і підтвердив, що його країна відійшла від "мейнстрімного" підходу блоку до допомоги зруйнованій війною нації, пише видання.

"Зниження ставки овернайт зробить форинт більш чутливим до негативних новин, пов'язаних як з внутрішніми, так і з зовнішніми факторами. Угорщині, можливо, доведеться довше чекати, поки Європейська комісія розблокує кошти ЄС після того, як країна оголосила, що заблокує черговий транш фінансової підтримки для України", - сказав Пьотр Матіс, старший валютний аналітик In Touch Capital Markets.

Центральний банк країни, як вказано, має намір знизити облікову ставку короткострокового "овернайт" (кредити і депозити строком не більше ніж один операційний день без урахування неробочих днів банку - ред.) на один процентний пункт до 17%, згідно з оцінками аналітиків та очікуваннями ринку. Центральний банк заявив, що розглядає цей крок як початок серії знижень вартості офіційних запозичень.

Впродовж більшої частини 2023 року ключова ставка в Угорщині на рівні 18% приваблювала інвесторів, завдяки чому форинт з початку року зріс на 6% щодо євро, поступаючись лише мексиканському, колумбійському та чилійському песо серед країн, що розвиваються, вказує видання.

Доповнення

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "дивлячись на цифри, дивлячись на оточення, дивлячись на той факт, що НАТО не готове ввести війська, стає очевидним, що бідним українцям на полі бою не перемогти". На його думку, війну можна зупинити лише тоді, коли росія укладе угоду зі США.

У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи заяву Орбана, нагадали, що ті ж самі європейські політики стверджували торік, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години, і що "вони помилилися тоді, помиляються і зараз". У МЗС зазначили, що на відміну від прихильників капітуляції перед ворогом без опору, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації.

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