Очільники МЗС Німеччини та Угорщини посперечалися через роль OTP Bank
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Німеччина та Угорщина посперечалися в понеділок під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі через роль, "яку суперечливий угорський банк відіграє у війні росії в Україні". Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох дипломатів, знайомих з перебігом обговорення, передає УНН.
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Повідомляється, що OTP Bank став центром уваги посадовців останніми днями, оскільки Угорщина відмовляється схвалити збільшення військової допомоги ЄС для України, доки Київ не вилучить банк зі списку "спонсорів війни". Дипломати також кажуть, що суперечка затримує нові санкції проти росії.
Зазначається, що коли міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив позицію Будапешта у понеділок під час зустрічі за зачиненими дверима, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заперечила йому.
За словами дипломатів, які говорили на умовах анонімності, вона послалася на повідомлення про те, що, як пише видання, "OTP Bank визнає окуповані росією території Луганська та Донецька", що суперечить міжнародному праву, і надає кредитні лінії російським солдатам.
"Угорщина відкинула звинувачення, повторивши слова самого банку, який у своїй заяві назвав звіти "невірними" та заявив, що керівництво банку "публічно висловлює свою підтримку Україні", - ідеться в повідомленні.
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Проте обмін думками, який один із дипломатів назвав "цивілізованим і в нормальних межах обговорення", відбувся після того, як інші країни, такі як Швеція та Естонія, також чинили тиск на Угорщину під час зустрічі. Вони стверджували, що ЄС не повинен зволікати з подальшими санкціями, які призначені для припинення обходу обмежень, та збільшенням військової допомоги Україні.
Зазначається, що ця суперечка відображає зростаюче розчарування інших країн ЄС щодо Угорщини, яка перешкоджала численним заходам, спрямованим на покарання росії та підтримку Україну.
Доповнення
Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто погрожував не підтримувати транші військової допомоги ЄС Україні і санкції проти рф, доки не відмінять рішення по угорському ОТР Bank.
ЗМІ писали, шо 22 травня в ЄС обговорять український список "спонсорів війни", де є і європейські компанії.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив перед зустріччю міністрів 22 травня, що очікується політична дискусія стосовно нового траншу Європейського фонду миру для України та 11-го пакету санкцій проти рф, і питання не лише в Угорщині.