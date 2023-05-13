Сійярто погрожує блокувати санкції ЄС через угорський банк в українському списку спонсорів війни
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступив на захист інтересів OTP Bank на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Стокгольмі. Угорський міністр заявив, що поки ОТР перебуває в українському списку міжнародних спонсорів війни, Угорщина не обговорюватиме наступного пакету санкцій, пише УНН з посиланням на hvg.hu.
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На його думку, включення ОТР до списку міжнародних спонсорів війни в Україні "скандальне та неприйнятне". Він заявив, що OTP "не порушив жодного законодавства, але ця ситуація змінить ставлення угорського уряду, коли йдеться про нові санкційні пакети", пише видання.
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"Нам дуже складно взагалі розпочинати переговори щодо 11-го санкційного пакету, нам дуже складно продовжувати переговори про економічні обмежувальні заходи, які вимагають жертв, поки ОТР перебуває в цьому певному українському списку", - заявив міністр закордонних справ Угорщини, а потім вимагав від українців виключити угорський банк із цього списку.
Додамо
Угорщина спочатку вимагала вилучення імен трьох осіб із чергового списку санкцій ЄС.
Нагадаємо
НАЗК внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.
У НАЗК уточнюють, що OTP Bank входить до переліку 50 найбільших банків росії, а по ряду напрямків входить до лідерів ринку. Він обслуговує понад 2,2 млн клієнтів і представлений майже у 2 тисяч населених пунктах рф. При цьому, банк, як повідомляється, створює пільгові умови для російських військових.