Працюють у рф і кредитують окупантів: НАЗК внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Угорський OTP Bank, який продовжує працювати в рф, і при цьому має дочірній банк в Україні потрапив до списку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), пише УНН.
Деталі
У НАЗК уточнюють, що OTP Bank входить до числа 50 найбільших банків росії, а по ряду напрямків входить до лідерів ринку. Він обслуговує понад 2,2 млн клієнтів і представлений майже у 2 тисяч населених пунктах рф.
При цьому, банк створює пільгові умови для російських військових.
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"... росіяни, призвані на військову службу за мобілізацією або за контрактом, а також їхні сім’ї можуть подати заяву на надання відстрочки платежів за кредитами та позиками. При цьому, банки посилаються на закон рф від 7 жовтня 2022 року №377-ФЗ, фактично визнаючи так звані Донецьку та Луганську "народні республіки".
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Таким чином, продовжуючи фінансові операції російського підрозділу, OTP Group чітко демонструє підтримку та спонсорування тероризму", - зазначили у НАЗК.
Додамо
OTP Bank є вже 24 компанією, яку НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни.