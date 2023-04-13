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Лідер з продажу смартфонів у рф: НАЗК внесло Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни

Лідер з продажу смартфонів у рф: НАЗК внесло Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни

Київ • УНН

 • 844097 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни, передає УНН із посиланням на НАЗК.

Цитата

"У 2021 році компанія стала лідером за обсягом виробництва смартфонів у світі, також виробляє побутову техніку, планшети, смарт-годинники, програмне забезпечення, електросамокати, електровелосипеди та багато іншого.

Причиною внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що компанія не просто продовжила свою роботу в рф після повномасштабного вторгнення, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів в державі-терористі", - повідомили у НАЗК.

Деталі

З 2018 року й до сьогодні Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій рф.

Поки росіяни бомбили мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити поставки в рф на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім.

Так, протягом 2022 року року Xiaomi подвоїла свою частку ринку та зараз є лідером продажів смартфонів в країні-агресорці. У липні 2022 року Xiaomi та її суббренд POCO разом займали 42% російського ринку смартфонів, маючи перше місце за обсягом продажів.

За офіційним даними, у 2021 році російський підрозділ Xiaomi отримав виручку на 202 млн. дол. Це величезні кошти, з яких сплачуються не менш серйозні суми податків. Потім за рахунок цих самих податків утримується й російська армія, яка сьогодні вбиває українців.

Російський ринок для цієї китайської компанії є надзвичайно важливим, саме тому Xiaomi навіть не оголошувала про свої плани щодо виходу з рф, хоч і з весни 2022 року не вела маркетингову діяльність у московії.

Більше того, Xiaomi зараз активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів, що свідчить про наміри компанії відновити повноцінну присутність у росії. Так, Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію терористичної держави і має понести як репутаційні, так і юридичні наслідки своїх дій, додали у НАЗК.

Нагадаємо

НАЗК вже внесло 21 компанію до переліку міжнародних спонсорів війни. Усі включені до переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

Таким чином співпраця з подібними компаніями стає ризикованою та небажаною для будь-кого на міжнародному ринку, що захищає міжнародний фінансовий сектор від спонсорів російської війни.

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