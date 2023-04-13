Лидер по продажам смартфонов в рф: НАПК внесло Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны, передает УНН со ссылкой на НАПК.
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"В 2021 году компания стала лидером по объему производства смартфонов в мире, также производит бытовую технику, планшеты, смарт-часы, программное обеспечение, электросамокаты, электровелосипеды и многое другое.
Причиной внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что компания не просто продолжила свою работу в рф после полномасштабного вторжения, но и до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в государстве-террористе", - сообщили в НАПК.
Детали
С 2018 года и по сей день Xiaomi занимает первое место по продажам в интернет-магазинах россии, а также имеет большую сеть официальных авторизованных розничных магазинов Mi Store по всей рф.
Пока россияне бомбили мирные украинские города, Xiaomi успела увеличить поставки в рф на 39% в третьем квартале 2022 года по сравнению с предыдущим.
Так, в течение 2022 года Xiaomi удвоила свою долю рынка и сейчас является лидером продаж смартфонов в стране-агрессоре. В июле 2022 года Xiaomi и ее суббренд POCO вместе занимали 42% российского рынка смартфонов, занимая первое место по объему продаж.
По официальным данным, в 2021 году российское подразделение Xiaomi получило выручку на 202 млн долл. Это огромные средства, с которых уплачиваются не менее серьезные суммы налогов. Затем за счет этих же налогов содержится и российская армия, которая сегодня убивает украинцев.
Российский рынок для этой китайской компании является чрезвычайно важным, именно поэтому Xiaomi даже не объявляла о своих планах по выходу из рф, хотя и с весны 2022 года не вела маркетинговую деятельность в московии.
Более того, Xiaomi сейчас активно возобновляет набор персонала в свои российские офисы и объявила об официальном старте продаж флагманских смартфонов, что свидетельствует о намерениях компании восстановить полноценное присутствие в россии. Так, Xiaomi Corporation спонсирует военную агрессию террористического государства и должна понести как репутационные, так и юридические последствия своих действий, добавили в НАПК.
Напомним
НАПК уже внесло 21 компанию в перечень международных спонсоров войны. Все включенные в перечень компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.
Таким образом, сотрудничество с подобными компаниями становится рискованным и нежелательным для любого на международном рынке, что защищает международный финансовый сектор от спонсоров российской войны.