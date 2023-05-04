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Работают в рф и кредитуют оккупантов: НАПК внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны

Работают в рф и кредитуют оккупантов: НАПК внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны

Киев • УНН

 • 1711122 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Венгерский OTP Bank, который продолжает работать в рф, и при этом имеет дочерний банк в Украине попал в список международных спонсоров войны. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), пишет УНН.

Детали

В НАПК уточняют, что OTP Bank входит в число 50 крупнейших банков россии, а по ряду направлений входит в лидеры рынка. Он обслуживает более 2,2 млн клиентов и представлен почти в 2 тысячах населенных пунктах рф.

При этом, банк создает льготные условия для российских военных.

Цитата

"...россияне, призванные на военную службу по мобилизации или по контракту, а также их семьи могут подать заявление на предоставление отсрочки платежей по кредитам и займам. При этом, банки ссылаются на закон рф от 7 октября 2022 года №377-ФЗ, фактически признавая так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

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Таким образом, продолжая финансовые операции российского подразделения, OTP Group четко демонстрирует поддержку и спонсирование терроризма", - отметили в НАПК.

Добавим

OTP Bank является уже 24 компанией, которую НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны.

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