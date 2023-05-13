Сийярто угрожает блокировать санкции ЕС из-за венгерского банка в украинском списке спонсоров войны

Детали

По его мнению, включение ОТР в список международных спонсоров войны в Украине "скандальное и неприемлемое". Он заявил, что OTP "не нарушил никакого законодательства, но эта ситуация изменит отношение венгерского правительства, когда речь идет о новых санкционных пакетах", пишет издание.

Цитата

"Нам очень сложно вообще начинать переговоры по 11-му санкционному пакету, нам очень сложно продолжать переговоры об экономических ограничительных мерах, которые требуют жертв, пока ОТР находится в этом определенном украинском списке", - заявил министр иностранных дел Венгрии, а затем потребовал от украинцев исключить венгерский банк из этого списка.

Добавим

Венгрия сначала требовала исключения имен трех человек из очередного санкционного списка ЕС.

Напомним

НАПК внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

В НАПК уточняют, что OTP Bank входит в число 50 крупнейших банков россии, а по ряду направлений входит в лидеры рынка. Он обслуживает более 2,2 млн клиентов и представлен почти в 2 тысяч населенных пунктах рф. При этом, банк, как сообщается, создает льготные условия для российских военных.