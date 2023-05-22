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"Питання не лише Угорщини": Боррель анонсував дискусію щодо траншу військової допомоги Україні і санкцій ЄС проти рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. У Європейському Союзі очікується політична дискусія стосовно нового траншу Європейського фонду миру для України та 11-го пакету санкцій проти рф, і питання не лише в Угорщині. Про це заявив Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель журналістам перед зустріччю голів МЗС країн ЄС у понеділок, пише УНН.

Цитата

"Це не лише питання Угорщини. Цей новий пакет санкцій має деякі конкретні міркування, які багато країн захочуть обговорити. Посли в той же час робитимуть (це) в Coreper, але політична дискусія, безумовно, стосуватиметься нового траншу Європейського фонду миру та нового пакету санкцій щодо обходу та того, як це впливає на треті країни. Єдиний спосіб вийти з подібних речей - обговорити (це)", - сказав Боррель у відповідь на запитання щодо блокування Угорщиною нового траншу Європейського фонду миру і планів щодо його подолання.

Деталі

Боррель вказав, що на зустрічі голів МЗС країни ЄС будуть говорити "про ситуацію в Україні, звичайно, і про новий (11-й) пакет санкцій і новий (8-й) транш Європейського фонду миру (EPF)". "Ви знаєте, що про це ведуться важливі дискусії", - зазначив він.

"(Щодо) санкцій, це більше стосується обходу – щоб уникнути наших санкцій, вони будуть неефективними, тому що на практиці їх обходять. Ми побачимо, як нам це вдасться", - сказав він.

"Ми почнемо працювати над імплементацією рішення G7, і я сподіваюся, що невдовзі донесу до послів конкретні пропозиції щодо виконання рішення G7 про новий вид санкцій проти росії. Як ви знаєте, це компетенція Ради (ЄС) ухвалювати ці рішення, і я почну над цим працювати", - повідомив Боррель.

Нагадаємо

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто погрожував не підтримувати транші військової допомоги ЄС Україні і санкції проти рф, доки не відмінять рішення по угорському ОТР Bank.

ЗМІ писали, шо сьогодні в ЄС обговорять український список "спонсорів війни", де є і європейські компанії.

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