"Вопрос не только Венгрии": Боррель анонсировал дискуссию по траншу военной помощи Украине и санкциям ЕС против рф

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"Это не только вопрос Венгрии. Этот новый пакет санкций имеет некоторые конкретные соображения, которые многие страны захотят обсудить. Послы в то же время будут делать (это) в Coreper, но политическая дискуссия, безусловно, будет касаться нового транша Европейского фонда мира и нового пакета санкций по обходу и того, как это влияет на третьи страны. Единственный способ выйти из подобных вещей - обсудить (это)", - сказал Боррель в ответ на вопрос о блокировании Венгрией нового транша Европейского фонда мира и планах по его преодолению.

Детали

Боррель указал, что на встрече глав МИД страны ЕС будут говорить "о ситуации в Украине, конечно, и о новом (11-м) пакете санкций и новом (8-м) транше Европейского фонда мира (EPF)". "Вы знаете, что об этом ведутся важные дискуссии", - отметил он.

"(Относительно) санкций, это больше касается обхода – чтобы избежать наших санкций, они будут неэффективными, потому что на практике их обходят. Мы увидим, как нам это удастся", - сказал он.

"Мы начнем работать над имплементацией решения G7, и я надеюсь, что вскоре донесу до послов конкретные предложения по выполнению решения G7 о новом виде санкций против россии. Как вы знаете, это компетенция Совета (ЕС) принимать эти решения, и я начну над этим работать", - сообщил Боррель.

Напомним

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожал не поддерживать транши военной помощи ЕС Украине и санкции против рф, пока не отменят решение по венгерскому ОТР Bank.

СМИ писали, что сегодня в ЕС обсудят украинский список "спонсоров войны", где есть и европейские компании.