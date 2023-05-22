У ЄС обговорять український список компаній, які є "спонсорами війни" - Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Міністри закордонних справ Європейського Союзу в понеділок, 22 травня, у Брюсселі обговорять український список приватних компаній, які, як стверджується, є "спонсорами війни". Про це повідомляє УНН, посилаючись на Politico.
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"Міністри закордонних справ ЄС обговорять український "чорний список". Сьогодні на зустрічі в Брюсселі міністри закордонних справ ЄС обговорять список України щодо приватних компаній, які, як стверджують, є "спонсорами війни", - повідомляє видання.
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Зазначається, що у списку є низка європейських фірм. Як пише Politico, технічно це не є частиною 11-го пакету санкцій. За словами кількох дипломатів ЄС, Угорщина та Греція хочуть, щоб деякі їхні компанії були виключені зі списку, перш ніж вони погодяться на наступний пакет санкцій проти росії.
Інший дипломат, знайомий з дискусією назвав санкційний список України, до якого були включені грецькі компанії, "безпідставним полюванням на відьом". За його словами, вони потрапили у список "без будь-якого попереднього попередження за діяльність, яка є законною під санкціями ЄС".
"Якщо Київ має будь-які ознаки порушення санкцій, він повинен звернутися до держав-членів і поділитися фактами, щоб їх можна було належним чином розслідувати", - сказав дипломат, назвавши список "абсолютно контрпродуктивним".
Інші чиновники, як пише Politico, заперечують пов’язування цієї дискусії з наступним пакетом санкцій, який включає заходи для боротьби з обходом обмежень.
"Прив’язувати підтримку України до чорного списку абсолютно неприпустимо; є багато країн у чорному списку", – сказав один дипломат ЄС, який звинуватив деякі країни у тому, що санкційний файл є "заручником не пов’язаного питання".
Повідомляється, що після сьогоднішньої дискусії представники ЄС продовжать переговори щодо наступного пакета санкцій на зустрічі в середу, 24 травня.
Нагадаємо
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю. Вона додала, що Єврокомісія серйозно ставиться до питання припинення обходу санкцій.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував рішення Єврокомісії щодо запровадження санкцій проти більш ніж 90 компаній.