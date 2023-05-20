Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю ZDFheute заявила, що нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю, передає УНН.
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Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія серйозно ставиться до питання припинення обходу санкцій.
"В одинадцятому пакеті ми маємо понад 90 компаній по всьому світу, де ми маємо чіткі докази того, що вони порушують санкції, тобто постачають підсанкційні товари напряму в росію з Євросоюзу в обхід через треті країни.
І серед цих 90+ компаній є близько восьми компаній, які також розташовані в Китаї", - зауважила вона.
Голова Єврокомісії також додала, що дуже часто, санкції намагають обійти саме окремі компанії, а не держави.
"Коли запроваджуються такі санкції, є спроби їх обійти. Це не обов’язково держави, але часто компанії. Тому зараз в одинадцятому пакеті санкцій є рішення, щоб ми могли накладати санкції безпосередньо на ці компанії.
Наприклад, якщо ви починаєте торгівлю, якої не існувало до 2022 року, тобто до війни (в Україні), і яка явно є торгівлею продуктами, на які поширюються санкції, і ми потім бачимо, що ці продукти все ж потрапляють до росії. Ми маємо покласти цьому край", - підсумувала Урсула фон дер Ляєн.
Нагадаємо
Японія, разом зі США, в п'ятницю оголосила про санкції щодо близько сотні людей та організацій, пов'язаних з війною росії проти України, на тлі того, як "Група семи" підтвердила свою рішучість підняти ціну вторгнення москви.