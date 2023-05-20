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Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая - Еврокомиссия

Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая - Еврокомиссия

Киев • УНН

 • 1059457 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью ZDFheute заявила, что новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая, передает УНН.

Детали

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия серьезно относится к вопросу прекращения обхода санкций.

"В одиннадцатом пакете мы имеем более 90 компаний по всему миру, где мы имеем четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют подсанкционные товары напрямую в россию из Евросоюза в обход через третьи страны.

И среди этих 90+ компаний есть около восьми компаний, которые также расположены в Китае", - отметила она.

Председатель Еврокомиссии также добавила, что очень часто, санкции пытаются обойти именно отдельные компании, а не государства. 

"Когда вводятся такие санкции, есть попытки их обойти. Это не обязательно государства, но часто компании. Поэтому сейчас в одиннадцатом пакете санкций есть решение, чтобы мы могли накладывать санкции непосредственно на эти компании.

Например, если вы начинаете торговлю, которой не существовало до 2022 года, то есть до войны (в Украине), и которая явно является торговлей продуктами, на которые распространяются санкции, и мы потом видим, что эти продукты все же попадают в россию. Мы должны положить этому конец", - подытожила Урсула фон дер Ляйен. 

Напомним

Япония, вместе с США, в пятницу объявила о санкциях в отношении около сотни людей и организаций, связанных с войной россии против Украины, на фоне того, как "Группа семи" подтвердила свою решимость поднять цену вторжения москвы.

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