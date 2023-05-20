Японія вводять нові санкції проти росії на тлі саміту G7
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Японія, разом зі США, в п'ятницю оголосила про санкції щодо близько сотні людей та організацій, пов'язаних з війною росії проти України, на тлі того, як "Група семи" підтвердила свою рішучість підняти ціну вторгнення москви, повідомляє Nikkei, пише УНН.
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Як зазначається, уряд Японії в п'ятницю оголосив про додаткові санкції проти росії, включаючи заморожування активів близько 100 осіб і організацій, які намагаються ухилитися від існуючих санкцій.
Японія, як повідомляється, заборонить експорт приблизно 80 російським організаціям, пов'язаним із її збройними силами. Підприємствам також буде заборонено надавати архітектурні та інженерні послуги російським клієнтам.
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