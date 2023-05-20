Япония вводят новые санкции против россии на фоне саммита G7
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Япония, вместе с США, в пятницу объявила о санкциях в отношении около сотни людей и организаций, связанных с войной россии против Украины, на фоне того, как "Группа семи" подтвердила свою решимость поднять цену вторжения москвы, сообщает Nikkei, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, правительство Японии в пятницу объявило о дополнительных санкциях против россии, включая замораживание активов около 100 человек и организаций, которые пытаются уклониться от существующих санкций.
Япония, как сообщается, запретит экспорт примерно 80 российским организациям, связанным с ее вооруженными силами. Предприятиям также будет запрещено предоставлять архитектурные и инженерные услуги российским клиентам.
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