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Від сонцезахисних окулярів до доїльних апаратів: США запровадили нові обмеження проти 69 російських компаній

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Сполучені Штати Америки Байдена ввели нові обмеження проти 69 російських компаній. Крім того, до “чорного списку” потрапила ще 71 організація, яка підтримує російську агресію. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Зазначається, що до чорного списку увійшли 69 російських організацій, ще по одній із Вірменії та із Киргизстану.

Ці дії є частиною останнього раунду санкцій та експортного контролю з боку США та інших країн у відповідь на вторгнення росії в Україну, що призначені для підриву промислової бази росії.

США і коаліція з 37 інших країн запровадили експортний контроль щодо росії.

Зазначається, що нові кроки зроблено після того, як Сполучені Штати та інші члени G7 домовилися посилити санкції проти рф на зустрічі в Японії.

Загалом, до списку потрапило понад 1200 позицій, включно з будматеріалами, фарбами, папером, тканинами, обладнанням і транспортом.

Нові обмеження націлені на предмети, які можуть бути використані для допомоги російським військовим, включно з предметами, використовуваними в повсякденному житті, як-от сушарки для білизни, снігоочищувачі та доїльні апарати, які, на думку США, можуть бути перепрофільовані для підтримки військової машини москви.

«Наразі ви навіть не можете надсилати контактні лінзи або сонцезахисні окуляри», — сказав вашингтонський юрист Кевін Вольф, колишній чиновник торгівлі, коли він переглядав нові правила. Вольф сказав, що «було б простіше описати товари, які підлягають експорту в росію».

Також обмеження запроваджено у сфері глибоководного видобутку нафти на арктичному шельфі.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що на саміті “Групи семи” (G7) США оголосять новий пакет санкцій проти рф, націлених на виконання тих санкцій, що були введені раніше.

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