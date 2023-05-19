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От солнцезащитных очков до доильных аппаратов: США ввели новые ограничения против 69 российских компаний

Киев • УНН

 • 687274 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Соединенные Штаты Америки Байдена ввели новые ограничения против 69 российских компаний. Кроме того, в “черный список” попала еще 71 организация, которая поддерживает российскую агрессию. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что в черный список вошли 69 российских организаций, еще по одной из Армении и из Кыргызстана.

Эти действия являются частью последнего раунда санкций и экспортного контроля со стороны США и других стран в ответ на вторжение россии в Украину, которые предназначены для подрыва промышленной базы россии.

США и коалиция из 37 других стран ввели экспортный контроль в отношении россии.

Отмечается, что новые шаги предприняты после того, как Соединенные Штаты и остальные члены G7 договорились ужесточить санкции против рф на встрече в Японии.

В целом, в список попало более 1200 позиций, включая стройматериалы, краски, бумагу, ткани, оборудование и транспорт.

Новые ограничения на нацелены на предметы, которые могут быть использованы для помощи российским военным, включая предметы, используемые в повседневной жизни, такие как сушилки для белья, снегоочистители и доильные машины, которые, по мнению США, могут быть перепрофилированы для поддержки военной машины москвы.

«Сейчас вы даже не можете отправлять контактные линзы или солнцезащитные очки», — сказал вашингтонский юрист Кевин Вольф, бывший чиновник торговли, когда он просматривал новые правила. Вольф сказал, что «было бы проще описать товары, которые подлежат экспорту в россию».

Также ограничения введены в сфере глубоководной добычи нефти на арктическом шельфе.

Дополнение

Ранее сообщалось, что на саммите “Группы семи” (G7) США объявят новый пакет санкций против рф, нацеленных на выполнение тех санкций, которые были введены ранее.

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