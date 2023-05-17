США объявят новый пакет антироссийских санкций на саммите G7

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"У США будет пакет антироссийских санкций, ассоциированных с заявлением G7, сконцентрированных на проблеме обеспечения выполнения", - сказал Салливан.

По его словам, обсуждение войны в Украине будет иметь главное место на встрече лидеров G7 в Японии, куда направляется американская делегация во главе с президентом США Джо Байденом.

Напомним

Во время брифинга в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на саммите "Группы семи" (G7) страны-лидеры предпримут конкретные шаги, чтобы усилить изоляцию России.