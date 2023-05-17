США объявят новый пакет антироссийских санкций на саммите G7
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. На саммите “Группы семи” (G7) США объявят новый пакет санкций против рф, нацеленных на выполнение тех санкций, которые были введены ранее. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе аудиопресс-конференции, пишет УНН.
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"У США будет пакет антироссийских санкций, ассоциированных с заявлением G7, сконцентрированных на проблеме обеспечения выполнения", - сказал Салливан.
По его словам, обсуждение войны в Украине будет иметь главное место на встрече лидеров G7 в Японии, куда направляется американская делегация во главе с президентом США Джо Байденом.
Напомним
Во время брифинга в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на саммите "Группы семи" (G7) страны-лидеры предпримут конкретные шаги, чтобы усилить изоляцию России.