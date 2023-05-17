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На саміті G7 посилять ізоляцію рф та послаблять її здатність воювати - Білий дім

На саміті G7 посилять ізоляцію рф та послаблять її здатність воювати - Білий дім

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. На саміті "Групи семи" (G7) країни-лідери здійснять конкретні кроки, аби посилити ізоляцію росії. Про це заявив у вівторок під час брифінгу у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише УНН.

Цитата 

"Упродовж останніх 15 місяців після вторгнення росії G7 демонструвала солідарність з Україною, згуртовувала світ на підтримку України та відрізала путіна від ключових технологій і фінансування по всьому світу", - заявив Кірбі.

Представник адміністрації Байдена наголосив, що рівень солідарності країн "Групи семи" зараз міцніший, ніж минулого року.

"Ви побачите конкретні дії щодо подальшої ізоляції росії та послаблення її здатності вести жорстоку війну", - наголосив чиновник.

Нагадаємо 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн очікує від західних лідерів на прийдешніх самітах підтримки двох основних принципів, коли йдеться про Україну: перший принцип - підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно", другий принцип – "нічого про Україну без України".

Міністри фінансів G7 на зустрічі у Японії обговорили посилення санкційного тиску на росію та закликали приєднатися ті країни світу, що поки не ввели обмеження проти країни-агресора.

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