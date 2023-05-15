Голова Єврокомісії очікує від західних лідерів підтримки двох основних принципів щодо України

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"Перша тема – велика та важлива тема – це, звісно, Україна. І тут йдеться про нашу єдину відповідь на російське вторгнення в Україну, а також про нашу тривалу та надійну підтримку цього хороброго народу. Як ви, можливо, знаєте, минулого тижня у вівторок я була у Києві, і було вражаюче знову побачити та особисто переконатися у наполегливості, стійкості і витривалості українського народу. Тому я думаю, що і нам, країнам, що підтримують, теж зараз потрібно проявити такий самий рівень витривалості і наполегливості. І я очікую, що лідери підтримають це. Я також очікую, що лідери згуртуються навколо двох основних принципів: перший принцип полягає в тому, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно». Другий принцип – «нічого про Україну без України»", - сказала фон дер Ляєн.

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Вона пояснила, що принцип "стільки, скільки потрібно" "має в основному означати: стабільну фінансову підтримку, звісно, і після 2023 року; прискорену військову підтримку, орієнтовану на «тут» і «зараз».

Інший принцип - "нічого про Україну без України" - з її слів, "означає дуже сильну підтримку "Формули миру" президента Зеленського". "Ми ніколи не повинні забувати, що Україна — це країна, яка зазнала жорстокого вторгнення. Тому саме вона має встановити основні принципи справедливого миру. Цю "Формулу миру" представив сам президент Зеленський, він заявляє, що є відкритим для обговорення. Але "Формула миру" має бути для всіх нас основою всіх наших зусиль та основою, на якій ми починаємо працювати", - наголосила фон дер Ляєн.

"Потім у «Групі семи» ми також обговоримо санкції і, звичайно, підіб'ємо підсумки існуючих та майбутніх заходів", - зазначила вона.

І нагадала, що Єврокомісія запропонувала 11-й пакет санкцій. "Він в основному зосереджений на забезпеченні дотримання та протидії обходу (санкцій - ред.). Це, звичайно, як завжди, дуже тісно координується з іншими партнерами G7, які також розробляють аналогічні пакети", - вказала вона.

"Зрештою, у Рейк'явіку ми обговоримо, як притягнути росію до відповідальності. Я рішуче підтримаю створення спеціального трибуналу для судового розгляду у справі про агресію росії. Ми також ухвалимо рішення про створення реєстру збитків у Гаазі. Це буде перший крок, але дуже добрий крок до компенсації росії", - сказала голова Єврокомісії.

Нагадаємо

Голова Єврокомісії озвучила пропозиції щодо 11-го пакету санкцій ЄС проти рф.