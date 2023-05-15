Голова Єврокомісії очікує від західних лідерів підтримки двох основних принципів щодо України

ukru
Ексклюзив
07:03 • 6287 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 21600 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 281402 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 379568 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 311119 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 344867 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308074 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223559 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207029 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165586 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.6 м/с
88 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 22223 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 25936 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 34055 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 33454 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 31739 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 400426 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 543130 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 575716 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 572555 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 472129 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 10555 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208336 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 379571 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 177902 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168650 перегляди
Актуальне
Голова Єврокомісії очікує від західних лідерів підтримки двох основних принципів щодо України

Голова Єврокомісії очікує від західних лідерів підтримки двох основних принципів щодо України

Київ • УНН

 • 746737 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн очікує від західних лідерів на прийдешніх самітах підтримки двох основних принципів, коли йдеться про Україну: перший принцип - підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно", другий принцип – "нічого про Україну без України". Про це вона сказала на спільній пресконференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем напередодні самітів Ради Європи, G7 та ЄС-Республіка Корея, пише УНН.

Цитата

"Перша тема – велика та важлива тема – це, звісно, Україна. І тут йдеться про нашу єдину відповідь на російське вторгнення в Україну, а також про нашу тривалу та надійну підтримку цього хороброго народу. Як ви, можливо, знаєте, минулого тижня у вівторок я була у Києві, і було вражаюче знову побачити та особисто переконатися у наполегливості, стійкості і витривалості українського народу. Тому я думаю, що і нам, країнам, що підтримують, теж зараз потрібно проявити такий самий рівень витривалості і наполегливості. І я очікую, що лідери підтримають це. Я також очікую, що лідери згуртуються навколо двох основних принципів: перший принцип полягає в тому, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно». Другий принцип – «нічого про Україну без України»", - сказала фон дер Ляєн.

Деталі

Вона пояснила, що принцип "стільки, скільки потрібно" "має в основному означати: стабільну фінансову підтримку, звісно, і після 2023 року; прискорену військову підтримку, орієнтовану на «тут» і «зараз».

Інший принцип - "нічого про Україну без України" - з її слів, "означає дуже сильну підтримку "Формули миру" президента Зеленського". "Ми ніколи не повинні забувати, що Україна — це країна, яка зазнала жорстокого вторгнення. Тому саме вона має встановити основні принципи справедливого миру. Цю "Формулу миру" представив сам президент Зеленський, він заявляє, що є відкритим для обговорення. Але "Формула миру" має бути для всіх нас основою всіх наших зусиль та основою, на якій ми починаємо працювати", - наголосила фон дер Ляєн.

"Потім у «Групі семи» ми також обговоримо санкції і, звичайно, підіб'ємо підсумки існуючих та майбутніх заходів", - зазначила вона.

І нагадала, що Єврокомісія запропонувала 11-й пакет санкцій. "Він в основному зосереджений на забезпеченні дотримання та протидії обходу (санкцій - ред.). Це, звичайно, як завжди, дуже тісно координується з іншими партнерами G7, які також розробляють аналогічні пакети", - вказала вона.

"Зрештою, у Рейк'явіку ми обговоримо, як притягнути росію до відповідальності. Я рішуче підтримаю створення спеціального трибуналу для судового розгляду у справі про агресію росії. Ми також ухвалимо рішення про створення реєстру збитків у Гаазі. Це буде перший крок, але дуже добрий крок до компенсації росії", - сказала голова Єврокомісії.

Нагадаємо

Голова Єврокомісії озвучила пропозиції щодо 11-го пакету санкцій ЄС проти рф.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.72
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.05
Золото
$3,149.55
Ethereum
$1,804.21