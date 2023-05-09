Голова Єврокомісії озвучила пропозиції щодо 11-го пакету санкцій ЄС проти рф
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва озвучила пропозиції виконавчого органу ЄС щодо 11-го пакету санкцій проти росії, анонсувавши, зокрема, новий інструмент для боротьби з обходом обмежень, передає УНН.
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"Ми продовжуємо робити все, що в наших силах, щоб підірвати військову машину путіна та її доходи. Європейська комісія запропонувала 11-й пакет санкцій. Зараз ми разом з нашими міжнародними партнерами зосереджені на боротьбі з обходом (санкцій - ред.)", - написала фон дер Ляєн у Twitter.
З її слів, роблять наступне:
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- Відточуємо наші існуючі інструменти, додаючи більше продуктів до нашої заборони на транзит.
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- Пропонуємо новий інструмент для боротьби з обходом санкцій.
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- Пропонуємо заборонити "тіньові" структури з росії та третіх країн, які навмисно обходять наші санкції.
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Нагадаємо
Україна розраховує, що в 11-му пакеті санкцій ЄС проти рф будуть обмеження проти російської атомної галузі.