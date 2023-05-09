Україна розраховує, що в 11-му пакеті будуть санкції ЄС проти атомної галузі рф - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує, що найближчим часом буде ухвалено 11-й пакет санкцій ЄС проти росії, який включатиме обмеження щодо російської атомної галузі. Про це він сказав під час спільної пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає кореспондент УНН.
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«Сьогодні торкнулися питань санкцій проти рф. Ми розраховуємо на ухвалення найближчим часом 11-го санкційного пакету, і його частиною мають бути потужні санкції проти атомної галузі держави-терориста. Тоді сила цього пакету буде пропорційною рівню загрози», - сказав Зеленський.
Доповнення
Європейська комісія наприкінці минулого тижня направила країнам-членам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти рф.