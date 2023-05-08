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Єврокомісія розіслала країнам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти рф

Єврокомісія розіслала країнам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 1127215 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Європейська комісія накрикінці минулого тижня направила країнам-членам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти рф. Про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі, пише УНН.

Цитата

"Я можу підтвердити, що пропозицію Єврокомісії щодо 11-го пакету санкцій було розіслано державам-членам, що відбулося в п’ятницю", - сказав Мамер.

Деталі

За його словами, у середу, 10 травня, очікується "перше обговорення" запропонованого пакету санкцій на засіданні постпредів ЄС (Coreper).

"Цей пакет буде зосереджений на впровадженні санкцій, їх ефективності та тому, як нам уникнути ухилення від санкцій. У пакеті розглядатиметься експорт до росії,.. ми хочемо переконатися, що росія не отримує імпорт з інших країн", - зазначив Мамер.

Доповнення

США, Європа та інші ключові союзники України готують нові санкції проти росії. Пакети реалізовуватимуться індивідуально, але координуватимуться. Ключова мета - закрити лазівки в існуючих обмеженнях та вирішити проблему обходу санкцій загалом, сказали джерела Bloomberg.

Як повідомляв Bloomberg, ЄС розглядає можливість обмеження транзиту товарів через росію у межах 11-го пакету санкцій роти рф.

FT вказувало, що ЄС вперше планує ввести санкції проти китайських компаній за підтримку воєнної машини рф.

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