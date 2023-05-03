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ЄС розглядає можливість заборони на транзит багатьох товарів через рф в 11-му пакеті санкцій - Bloomberg

ЄС розглядає можливість заборони на транзит багатьох товарів через рф в 11-му пакеті санкцій - Bloomberg

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Європейський Союз розглядає можливість обмеження транзиту товарів через росію у межах 11-го пакету санкцій роти рф, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами людей, знайомих із цим питанням, США, Європа та інші ключові союзники України готують нові санкції проти росії.

Пакети реалізовуватимуться індивідуально, але координуватимуться. Ключова мета - закрити лазівки в існуючих покараннях та вирішити проблему обходу санкцій загалом, сказали джерела.

Плани будуть оприлюднені під час зустрічі лідерів "Групи семи" у Японії наприкінці цього місяця. Саміт, як вказано, стане майданчиком для обговорення того, що вже спрацювало і які варіанти ще залишаються щодо подальшого тиску на російську економіку. 

За словами офіційних осіб, пакет ЄС, 11-й з лютого 2022 року, буде в основному зосереджений на лазівках у вже введених санкціях. Серед пропозицій, що обговорюються, - заборона на транзит багатьох товарів через територію росії та заходи проти суден, що відключають навігаційні системи, пише видання.

Ці заходи, які потребуватимуть підтримки всіх держав-членів ЄС, також запровадять нові санкції проти близько трьох десятків осіб, зазначає видання.

За словами людей, США та Японія готують свої власні пакети санкцій. Канада працює над заходами щодо прав людини, включаючи передбачуване викрадення українських дітей та санкції щодо російської оборонної промисловості.

Хоча кожен пакет може відрізнятися за своїм змістом, частково через системи регулювання в кожній країні, союзники координують відповідні відповіді перед самітом, кажуть люди.

Велика частина уваги G7 зосереджена на придушенні здатності москви ухилятися від існуючих заходів або обходити їх, з акцентом на сотнях заборонених товарів і технологій, які використовуються у військових цілях.

Ці зусилля включали застосування дипломатичного тиску на інші країни, через які різко зросла торгівля з росією, посилення моніторингу ключових товарів і націлювання на компанії, які, можливо, допомагали москві - навмисно чи іншим чином - обходити обмеження.

Очікується, що лідери "Групи семи" продовжать ці зусилля на зустрічі в Хіросімі, а також розширять обмеження на технології та обладнання, які використовуються російськими військовими та промисловістю.

Напередодні саміту країни G7 також обговорюють зміну існуючого режиму санкцій,заборонивши будь-який експорт, окрім винятків, повідомляв Bloomberg раніше. Однак це вважається особливо проблематичним для ЄС, де блоку зрештою буде потрібна підтримка всіх держав-членів. Якщо нові критерії будуть схвалені лідерами "Групи семи", винятки, швидше за все, стосуватимуться сільськогосподарських товарів, продуктів харчування та ліків, зазначає видання.

Очікується також, що лідери G7 досягнуть прогресу в механізмі відстеження російських алмазів через кордони, що зрештою може прокласти шлях для обмежень на цю торгівлю.

Нагадаємо

За повідомленнями, ЄС та Японія виступили проти ідеї заборони майже весь експорт у рф.

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