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ЕС рассматривает возможность запрета на транзит множества товаров через рф в 11-м пакете санкций - Bloomberg

ЕС рассматривает возможность запрета на транзит множества товаров через рф в 11-м пакете санкций - Bloomberg

Киев • УНН

 • 2098349 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Европейский Союз рассматривает возможность ограничения транзита товаров через россию в рамках 11-го пакета санкций против рф, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против россии.

Пакеты будут реализовываться индивидуально, но координироваться. Ключевая цель - закрыть лазейки в существующих наказаниях и решить проблему обхода санкций в целом, сказали источники.

Планы будут обнародованы во время встречи лидеров "Группы семи" в Японии в конце этого месяца. Саммит, как указано, станет площадкой для обсуждения того, что уже сработало и какие варианты еще остаются по дальнейшему давлению на российскую экономику. 

По словам официальных лиц, пакет ЕС, 11-й с февраля 2022 года, будет в основном сосредоточен на лазейках в уже введенных санкциях. Среди обсуждаемых предложений - запрет на транзит многих товаров через территорию россии и меры против судов, отключающих навигационные системы, пишет издание.

Эти меры, которые потребуют поддержки всех государств-членов ЕС, также введут новые санкции против около трех десятков человек, отмечает издание.

По словам людей, США и Япония готовят свои собственные пакеты санкций. Канада работает над мерами по правам человека, включая предполагаемое похищение украинских детей и санкции в отношении российской оборонной промышленности.

Хотя каждый пакет может отличаться по своему содержанию, частично через системы регулирования в каждой стране, союзники координируют соответствующие ответы перед саммитом, говорят люди.

Большая часть внимания G7 сосредоточена на подавлении способности москвы уклоняться от существующих мер или обходить их, с акцентом на сотнях запрещенных товаров и технологий, используемых в военных целях.

Эти усилия включали применение дипломатического давления на другие страны, через которые резко возросла торговля с россией, усиление мониторинга ключевых товаров и нацеливание на компании, которые, возможно, помогали москве - намеренно или иным образом - обходить ограничения.

Ожидается, что лидеры "Группы семи" продолжат эти усилия на встрече в Хиросиме, а также расширят ограничения на технологии и оборудование, используемые российскими военными и промышленностью.

Накануне саммита страны G7 также обсуждают изменение существующего режима санкций, запретив любой экспорт, кроме исключений, сообщал Bloomberg ранее. Однако это считается особенно проблематичным для ЕС, где блоку в конце концов потребуется поддержка всех государств-членов. Если новые критерии будут одобрены лидерами "Группы семи", исключения, скорее всего, будут касаться сельскохозяйственных товаров, продуктов питания и лекарств, отмечает издание.

Ожидается также, что лидеры G7 достигнут прогресса в механизме отслеживания российских алмазов через границы, что в конечном итоге может проложить путь для ограничений на эту торговлю.

Напомним

По сообщениям, ЕС и Япония выступили против идеи запрета почти всего экспорта в рф.

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