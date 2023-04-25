Євросоюз та Японія виступили проти ідеї заборони майже весь експорт у рф - FT

Деталі

Повідомляється, що згідно з документами, з якими ознайомилася Financial Times, заява лідерів G7, яка готується до зустрічі в Хіросімі наступного місяця, містить обіцянку замінити поточний режим секторальних санкцій проти росії на повну заборону експорту з кількома винятками. Повна заборона на експорт включатиме винятки для сільськогосподарської, медичної та іншої продукції.

За словами двох чиновників, таку пропозицію зробили США на тлі зростаючого розчарування у Вашингтоні існуючою системою, повною лазівок, які дозволяють росії продовжувати імпортувати західні технології.

Але представники Японії та країн ЄС на підготовчій зустрічі минулого тижня припустили, що такий крок буде нездійсненним.

«З нашої точки зору це просто неможливо», - сказав один із чиновників.

Зазначається, що Рада національної безпеки Білого дому відмовилася коментувати розмови з партнерами з G7, але заявила, що США «продовжуватимуть шукати способи притягнути росію до відповідальності».

Доповнення

Bloomberg повідомляло, що деякі з ключових союзників України розглядають питання майже повного ембарго на експорт до рф, як інструмент тиску на кремль. Проте це може викликати гострі дискусії в межах ЄС через зменшення власних ринків збуту та можливість симетричних дій кремля.

москва перестала публікувати дані про імпорт, але кілька міжнародних спостерігачів і урядів відстежують експорт до росії та митні дані. Німеччина, Італія та Польща залишаються трійкою найбільших європейських експортерів товарів до росії, свідчать дані Trade Data Monitor.

Навіть з існуючими обмеженнями росія встигла імпортувати через треті країни частину підсанкційних американських та європейських компонентів. Це загострює увагу G7 та ЄС у боротьбі з обходом санкцій, особливо на посиленні моніторингу так званих товарів подвійного використання, які можуть служити як військовим, так і цивільним цілям. Водночас європейські країни шукають у москви деякі товари, зокрема паладій, мідь, залізо та нікель.

Японія проведе сьомий саміт "Групи семи" під своїм головуванням у Хіросімі з 19 по 21 травня.