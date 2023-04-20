Союзники України розглядають можливість майже повної заборони експорту до росії - Bloomberg

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Деякі з ключових союзників України, включаючи США, схиляються до прямої заборони ще більшої частини експорту до росії, що означає значне посилення економічного тиску на президента володимира путіна через його війну, повідомляє Bloomberg.

За словами джерел видання, обізнаних з цим питанням, представники "Групи семи" обговорюють цю ідею напередодні саміту лідерів у Японії в травні.

Підхід, який обговорюють дипломатичні представники, переверне існуючий режим санкцій із забороною на будь-який експорт в рф. Згідно з нинішніми критеріями, будь-який експорт дозволений, якщо немає санкцій на відповідну групу товарів. Якщо лідери G7 підтримають цей крок на саміті, тоді доведеться узгодити, що саме ще опиниться під забороною. Однак, прогнозовано, що ліки та сільськогосподарська продукція, включаючи продукти харчування, залишаться виключеними.

Також існують потенційно серйозні перешкоди для впровадження нового рівня санкцій. Щоб набути чинності в ЄС, нові критерії мають бути прийняті всіма членами, і це спровокує гостру дискусію з огляду на ймовірну негативну реакцію компаній, які все ще експортують товари до росії, а також ризик помсти з боку москви.

Наразі санкції майже вдвічі зменшили кількість експорту з ЄС і G7 до росії, обмеживши все, від електроніки до предметів розкоші. Якщо буде запроваджено майже повне ембарго на експорт, значна частина решти торгових потоків із росією зникне. Представник Ради національної безпеки США відмовився коментувати перспективи такого кроку, пише Bloomberg.

Окремі члени G7 стурбовані, що це надто велика користь для економіки путіна під час війни, особливо тому, що москва знаходить способи обійти санкції, щоб ввозити товари через треті країни. G7 та ЄС запровадили кілька раундів санкцій, деякі з яких включали пільговий період перед набуттям чинності. росія у відповідь ввела заборону на власний експорт і періодично скорочувала постачання енергоресурсів до Європи. ЄС буде особливо вразливим до обмежень на такі товари, як мідь. А майже повна заборона на експорт до росії може ще більше зблизити москву з Китаєм, оскільки вона шукає альтернативи товарам, які потрапили під санкції, додає Bloomberg.

Доповнення

москва перестала публікувати дані про імпорт, але кілька міжнародних спостерігачів і урядів відстежують експорт до росії та митні дані. Німеччина, Італія та Польща залишаються трійкою найбільших європейських експортерів товарів до росії, свідчать дані Trade Data Monitor.

Навіть з існуючими обмеженнями росія встигла імпортувати через треті країни частину санкційних компонентів США та Європи. Це приділяє підвищену увагу G7 та ЄС в боротьбі з обходом санкцій, особливо посиленню моніторингу так званих товарів подвійного використання, які можуть служити як військовим, так і цивільним цілям. Водночас європейські країни шукають у москви деякі товари, зокрема паладій, мідь, залізо та нікель.

Японія проведе сьомий саміт «Групи семи» під своїм головуванням у Хіросімі з 19 по 21 травня.

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