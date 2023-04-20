Союзники України розглядають можливість майже повної заборони експорту до росії - Bloomberg

ukru
14:30 • 24913 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 74757 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 199067 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 153591 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 157104 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 239100 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 452476 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 344662 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356834 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 313626 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.8 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 176612 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 148544 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 122346 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 110197 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 68784 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 199134 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 239145 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 484945 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 621242 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 647299 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 30133 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 38865 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 110197 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 148544 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 176612 перегляди
Актуальне
Союзники України розглядають можливість майже повної заборони експорту до росії - Bloomberg

Союзники України розглядають можливість майже повної заборони експорту до росії - Bloomberg

Київ • УНН

 • 429352 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Деякі з ключових союзників України розглядають питання майже повного ембарго на експорт до рф, як інструмент тиску на кремль. Проте це може викликати гострі дискусії в рамках ЄС через зменшення власних ринків збуту та можливість симетричних дій кремля, пише Bloomberg, повідомляє УНН.

Деталі

Деякі з ключових союзників України, включаючи США, схиляються до прямої заборони ще більшої частини експорту до росії, що означає значне посилення економічного тиску на президента володимира путіна через його війну, повідомляє Bloomberg.

За словами джерел видання, обізнаних з цим питанням, представники "Групи семи" обговорюють цю ідею напередодні саміту лідерів у Японії в травні. 

Підхід, який обговорюють дипломатичні представники, переверне існуючий режим санкцій із забороною на будь-який експорт в рф. Згідно з нинішніми критеріями, будь-який експорт дозволений, якщо немає санкцій на відповідну групу товарів. Якщо лідери G7 підтримають цей крок на саміті, тоді доведеться узгодити, що саме ще опиниться під забороною. Однак, прогнозовано, що ліки та сільськогосподарська продукція, включаючи продукти харчування, залишаться виключеними.

Також існують потенційно серйозні перешкоди для впровадження нового рівня санкцій. Щоб набути чинності в ЄС, нові критерії мають бути прийняті всіма членами, і це спровокує гостру дискусію з огляду на ймовірну негативну реакцію компаній, які все ще експортують товари до росії, а також ризик помсти з боку москви.

Наразі санкції майже вдвічі зменшили кількість експорту з ЄС і G7 до росії, обмеживши все, від електроніки до предметів розкоші. Якщо буде запроваджено майже повне ембарго на експорт, значна частина решти торгових потоків із росією зникне. Представник Ради національної безпеки США відмовився коментувати перспективи такого кроку, пише Bloomberg.

Окремі члени G7 стурбовані, що це надто велика користь для економіки путіна під час війни, особливо тому, що москва знаходить способи обійти санкції, щоб ввозити товари через треті країни. G7 та ЄС запровадили кілька раундів санкцій, деякі з яких включали пільговий період перед набуттям чинності. росія у відповідь ввела заборону на власний експорт і періодично скорочувала постачання енергоресурсів до Європи. ЄС буде особливо вразливим до обмежень на такі товари, як мідь. А майже повна заборона на експорт до росії може ще більше зблизити москву з Китаєм, оскільки вона шукає альтернативи товарам, які потрапили під санкції, додає Bloomberg.

Доповнення

москва перестала публікувати дані про імпорт, але кілька міжнародних спостерігачів і урядів відстежують експорт до росії та митні дані. Німеччина, Італія та Польща залишаються трійкою найбільших європейських експортерів товарів до росії, свідчать дані Trade Data Monitor. 

Навіть з існуючими обмеженнями росія встигла імпортувати через треті країни частину санкційних компонентів США та Європи. Це приділяє підвищену увагу G7 та ЄС в боротьбі з обходом санкцій, особливо посиленню моніторингу так званих товарів подвійного використання, які можуть служити як військовим, так і цивільним цілям. Водночас європейські країни шукають у москви деякі товари, зокрема паладій, мідь, залізо та нікель.

Японія проведе сьомий саміт «Групи семи» під своїм головуванням у Хіросімі з 19 по 21 травня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США попередили, що росія намагається обійти стелю цін на нафту

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$248.65
Brent
$73.69
Bitcoin
$82,488.20
S&P 500
$5,517.50
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,146.21
Ethereum
$1,818.34