Країни G7 домовились якісніше реагувати на ухилення від санкцій і поставки зброї росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Країни "Групи семи" домовились якісніше реагувати на ухилення від санкцій і поставки зброї росії, повідомляє МЗС Японії за підсумками зустрічі очільників дипломатії країн G7, пише УНН.
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"Міністри закордонних справ G7 підтвердили, що вони залишаються відданими посиленню, повній координації та забезпеченню дотримання санкцій проти росії, а також продовженню рішучої підтримки України. (...) Окрім того, вони домовилися про посилення координації для запобігання та реагування на ухилення від санкцій, а також постачання зброї до росії третіми сторонами", - ідеться у заяві.
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Окрім того, очільники дипломатії країн G7 підкреслили, що "росія повинна негайно і беззастережно вивести всі сили і засоби з України".
"Окрім того, окрім засудження заяви президента путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі, міністри закордонних справ "Групи семи" підтвердили, що безвідповідальна ядерна риторика росії є неприйнятною", - сказано у заяві.
Доповнення
Китай та Україна були названі головними темами на зустрічі міністрів закордонних справ G7.