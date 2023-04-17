Страны G7 договорились качественнее реагировать на уклонение от санкций и поставки оружия россии

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"Министры иностранных дел G7 подтвердили, что они остаются приверженными усилению, полной координации и обеспечению соблюдения санкций против россии, а также продолжению решительной поддержки Украины. (...) Кроме того, они договорились об усилении координации для предотвращения и реагирования на уклонение от санкций, а также поставки оружия в россию третьими сторонами", - говорится в заявлении.

Детали

Кроме того, руководители дипломатии стран G7 подчеркнули, что "россия должна немедленно и безоговорочно вывести все силы и средства из Украины".

"Кроме того, кроме осуждения заявления президента путина о размещении тактического ядерного оружия в беларуси, министры иностранных дел "Группы семи" подтвердили, что безответственная ядерная риторика россии является неприемлемой", - говорится в заявлении.

Дополнение

Китай и Украина были названы главными темами на встрече министров иностранных дел G7.