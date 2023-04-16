Китай та Україна стануть головними темами на зустрічі міністрів закордонних справ G7
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Високопоставлені дипломати G7 прибули в японське курортне місто Каруїдзава в неділю для переговорів, в центрі уваги яких будуть дві кризи: тиск Китаю на Тайвань і війна росії в Україні, пише УНН з посиланням на AFP.
Зустріч відбудеться за кілька днів після того, як Китай завершив великі військові навчання навколо самоврядного Тайваню, а в неділю Пекін заборонив кораблям заходити в район на північ від острова.
У четвер Північна Корея запустила нову міжконтинентальну балістичну ракету на твердому паливі, що стало останнім етапом серії випробувань.
Деталі
Японія, що приймає саміт, прагне до того, щоб регіональні виклики посіли перше місце на порядку денному, і підкреслюватиме свою впевненість у тому, що вторгнення росії в Україну посилює потребу пильності в Азії.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, уряд якого переглянув оборонну політику і витрати перед зростаючою потужністю Китаю, неодноразово попереджав, що «Україна сьогодні може стати Східною Азією завтра».
«Основна позиція Японії… щодо України полягає в тому, що безпеку Європи та безпеку Індо-Тихоокеанського регіону не можна обговорювати окремо», — заявив напередодні переговорів представник японського уряду.
«Вони переплітаються один з одним».
«Велика сімка» регулярно застерігала Китай від спроб захоплення Тайваню.
«Військова ескалація в Тайванській протоці... була б жахливим сценарієм для всього світу», - заявила в п'ятницю в Пекіні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
Високопоставлений представник Держдепартаменту США заявив, що обговорення відображатимуть «колективну стурбованість щодо низки дій, які робить Китай».
Група також, ймовірно, знову вимагатиме негайного виводу військ рф з території України та пообіцяє продовжувати підтримку Києва.
На дводенній зустрічі також обговорюватимуться міжнародні кризи, починаючи з захоплення Талібаном Афганістану і закінчуючи останніми нападами військової хунти на М'янму.
Поширення ядерної зброї також обговорюватиметься напередодні саміту лідерів у Хіросімі у травні цього року, де Кісіда хоче, щоб прагнення без'ядерного світу стало центральною темою.