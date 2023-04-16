Китай и Украина станут главными темами на встрече министров иностранных дел G7
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Высокопоставленные дипломаты G7 прибыли в японский курортный город Каруидзава в воскресенье для переговоров, в центре внимания которых будут два кризиса: давление Китая на Тайвань и война россии в Украине, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Встреча состоится через несколько дней после того, как Китай завершил крупные военные учения вокруг самоуправляемого Тайваня, а в воскресенье Пекин запретил кораблям заходить в район к северу от острова.
В четверг Северная Корея запустила новую межконтинентальную баллистическую ракету на твердом топливе, что стало последним этапом серии испытаний.
Детали
Япония, принимающая саммит, стремится к тому, чтобы региональные вызовы заняли первое место в повестке дня, и будет подчеркивать свою уверенность в том, что вторжение россии в Украину усиливает потребность бдительности в Азии.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, правительство которого пересмотрело оборонную политику и расходы перед растущей мощью Китая, неоднократно предупреждал, что «Украина сегодня может стать Восточной Азией завтра».
«Основная позиция Японии… в отношении Украины заключается в том, что безопасность Европы и безопасность Индо-Тихоокеанского региона нельзя обсуждать отдельно», — заявил накануне переговоров представитель японского правительства.
«Они переплетаются друг с другом».
«Большая семерка» регулярно предостерегала Китай от попыток захвата Тайваня.
«Военная эскалация в Тайваньском проливе... была бы ужасным сценарием для всего мира», - заявила в пятницу в Пекине министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что обсуждения будут отражать «коллективную обеспокоенность в отношении ряда действий, которые предпринимает Китай».
Группа также, вероятно, снова потребует немедленного вывода войск рф с территории Украины и пообещает продолжать поддержку Киева.
На двухдневной встрече также будут обсуждаться международные кризисы, начиная с захвата Талибаном Афганистана и заканчивая последними нападениями военной хунты на Мьянму.
Распространение ядерного оружия также будет обсуждаться накануне саммита лидеров в Хиросиме в мае этого года, где Кисида хочет, чтобы стремление к безъядерному миру стало центральной темой.