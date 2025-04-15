У Броварах група підлітків стріляє по тваринах з пневматичної зброї. Поліція Київщини розпочала перевірку інциденту після повідомлень у соцмережах.
Уряд України затвердив єдиний механізм виплати пенсій для ВПО, українців за кордоном та на ТОТ. Для отримання виплат необхідно щорічно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня.
ГУР опублікувало відео знищення ворога у селищі на Запорізькому напрямку. В результаті зачистки ліквідовано 12 окупантів, ще двох взято в полон.
СБУ затримала російського інформатора, який шпигував за ЗСУ та передавав дані про розташування українських військових об'єктів. Він наводив російські КАБи на Харків.
Месенджер Telegram оштрафовано на 7 мільйонів рублів за відмову видаляти контент із закликами до терактів і протестів. Платформа, заснована Павлом Дуровим, залишається популярною в рф та Україні.
У Києві молодики розмалювали тролейбус, який потрапив у ДТП. Поліція встановила осіб порушників, їх притягнуто до відповідальності за дрібне хуліганство.
У мережі шириться фейкове фото з написом "Мій тато - ухилянт" на бейджі з лого миколаївської гімназії. Гімназія спростувала інформацію про існування таких бейджів.
Укрзалізниця відновила шість онлайн-сервісів, які були недоступні через кібератаку, включно з сайтами замовлення квитків та розкладом електричок. Також відновили сайти допомоги залізничникам.
Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.
Розслідування виявило, що росія, ймовірно, стоїть за вибухами посилок у Великій Британії, Німеччині та Польщі. У посилках із секс-іграшками були приховані саморобні запалювальні пристрої.
Відтепер доступний особистий кабінет клієнта на е. Портал УЗ-Карго з сервісом оформлення документів. Поступово збільшуватиметься кількість сервісів, а систему обіцяють запустити до 9 квітня.
Кабмін схвалив зміни до правил відстрочки для студентів і педагогів. Відстрочку не отримають чоловіки 25+, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти.
МВС попереджає про шахраїв, які використовують фейкові відео та голосові повідомлення в Telegram, щоб виманити гроші. Перевіряйте інформацію та вмикайте двофакторну аутентифікацію.
В Одесі затримали чоловіка, який за завданням рф виготовив вибухівку, що призвела до вибуху у відділенні поліції на Одещині. Внаслідок теракту загинула жінка, троє поліцейських поранені.
Михайло Федоров розповів про розробку 5 продуктів на базі штучного інтелекту, які допоможуть державі працювати ефективніше, а українцям отримувати послуги прозоріше.
В Instagram з'явилася нова шахрайська схема з агресивними коментарями під постами. Перехід за посиланням в описі профілю може призвести до фішингу та викрадення персональних даних.
Служба безпеки України запобігла терактам на Дніпропетровщині та затримала двох агентів рф. Вони планували підірвати пікап ЗСУ та будівлю ТЦК у Нікопольському районі.
Користувачі повідомляють про збої в роботі Telegram. Найчастіше скаржаться на проблеми з додатком та підключенням до сервера.
ГУР МО України оприлюднило дані про 11 російських пропагандистів, що поширюють кремлівські наративи та виправдовують війну. У списку журналісти, військові кореспонденти та блогери.
На Шрі-Ланці дикий слон напав на автомобіль з росіянками в національному парку Яла. Тварина розбила лобове скло, ймовірно, через відсутність ласощів.
В Україні завершується опалювальний сезон. Уряд розпочинає підготовку до наступної зими, відновлюючи інфраструктуру та модернізуючи тепломережі.
Ввечері 28 березня у Дніпрі внаслідок обстрілу є поранені. Масштабна пожежа виникла у ресторанному комплексі, палають багатоповерхівка та приватні будинки.
росія знову атакувала газотранспортну систему (станцію) "суджа" на курщині, вказали у ЦПД РНБО.
Укрзалізниця відновлює онлайн продаж квитків після збою, але пасажири скаржаться на проблеми. Інструкції щодо придбання, повернення та дій у разі втрати квитка.
Ілон Маск інтегрував Grok AI в Telegram, який має 1 мільярд користувачів. Бот безкоштовний для Premium-акаунтів, але після запуску тимчасово став недоступним через велику кількість запитів.
У Запоріжжі затримали 18-річного хлопця та 19-річну дівчину, які готували теракт на замовлення російської воєнної розвідки. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Служба безпеки України затримала двох російських агентів у Львові, які планували підірвати авто українського військового. Зловмисники заклали вибухівку в авто, їм загрожує довічне ув'язнення.
Рада підтримала законопроєкт №9549, що спрощує отримання землі для розгортання електронних комунікаційних мереж. Це прискорить розвиток 4G, 5G та відновлення зв'язку.
Військова контррозвідка СБУ затримала на Сумщині агента гру, який коригував вогонь по українських підрозділах. Зрадник передавав ворогу координати для ударів по позиціях ЗСУ.
На вулиці Героїв Дніпра, 32б у Києві на дівчину впав інформаційний щит. Очевидці допомогли постраждалій, вона вижила, деталі інциденту з'ясовуються.