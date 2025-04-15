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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 15579 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 16939 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 35183 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 164875 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141353 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144055 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136656 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136826 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196848 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 15614 перегляди

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У Броварах повідомляють про підлітків, які стріляли у тварин з пневматичної зброї: поліція розпочала перевірку

У Броварах група підлітків стріляє по тваринах з пневматичної зброї. Поліція Київщини розпочала перевірку інциденту після повідомлень у соцмережах.

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Виплати пенсій українцям за кордоном, ВПО і на ТОТ: Омбудсман пояснив новий механізм

Уряд України затвердив єдиний механізм виплати пенсій для ВПО, українців за кордоном та на ТОТ. Для отримання виплат необхідно щорічно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня.

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ГУР опублікувало відео знищення ворога у селищі на Запорізькому напрямку. В результаті зачистки ліквідовано 12 окупантів, ще двох взято в полон.

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Наводив російські КАБи на Харків: СБУ затримала працівника видавництва

СБУ затримала російського інформатора, який шпигував за ЗСУ та передавав дані про розташування українських військових об'єктів. Він наводив російські КАБи на Харків.

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Telegram оштрафували в москві на 7 мільйонів рублів за відмову видаляти контент

Месенджер Telegram оштрафовано на 7 мільйонів рублів за відмову видаляти контент із закликами до терактів і протестів. Платформа, заснована Павлом Дуровим, залишається популярною в рф та Україні.

Новини Світу • 8 квітня, 00:42 • 3755 перегляди

У Києві молодики розмалювали тролейбус після ДТП: правоохоронці встановили осіб порушників

У Києві молодики розмалювали тролейбус, який потрапив у ДТП. Поліція встановила осіб порушників, їх притягнуто до відповідальності за дрібне хуліганство.

Київ • 6 квітня, 12:51 • 20557 перегляди

Фейковий бейдж з написом "Мій тато - ухилянт": у ЦПД розвінчали черговий "вкид" російської пропаганди

У мережі шириться фейкове фото з написом "Мій тато - ухилянт" на бейджі з лого миколаївської гімназії. Гімназія спростувала інформацію про існування таких бейджів.

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Укрзалізниця відновила шість онлайн-сервісів, які були недоступні через кібератаку, включно з сайтами замовлення квитків та розкладом електричок. Також відновили сайти допомоги залізничникам.

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Зеленський про удар по Кривому Рогу і реакцію США: бояться слова "російська"

Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.

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МВС попереджає про шахраїв, які використовують фейкові відео та голосові повідомлення в Telegram, щоб виманити гроші. Перевіряйте інформацію та вмикайте двофакторну аутентифікацію.

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В Одесі затримали чоловіка, який за завданням рф виготовив вибухівку, що призвела до вибуху у відділенні поліції на Одещині. Внаслідок теракту загинула жінка, троє поліцейських поранені.

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Суспільство • 1 квітня, 11:08 • 12219 перегляди

Шахраї знайшли новий спосіб обдурити користувачів Instagram: як його розпізнати

В Instagram з'явилася нова шахрайська схема з агресивними коментарями під постами. Перехід за посиланням в описі профілю може призвести до фішингу та викрадення персональних даних.

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Планували два теракти на Дніпропетровщині: затримано агентів рф

Служба безпеки України запобігла терактам на Дніпропетровщині та затримала двох агентів рф. Вони планували підірвати пікап ЗСУ та будівлю ТЦК у Нікопольському районі.

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В Україні завершується опалювальний сезон. Уряд розпочинає підготовку до наступної зими, відновлюючи інфраструктуру та модернізуючи тепломережі.

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Через атаку на Дніпро - четверо поранених, горить ресторанний комплекс, багатоповерхівка, приватні будинки

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росія знову атакувала газотранспортну систему (станцію) "суджа" на курщині, вказали у ЦПД РНБО.

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Служба безпеки України затримала двох російських агентів у Львові, які планували підірвати авто українського військового. Зловмисники заклали вибухівку в авто, їм загрожує довічне ув'язнення.

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Рада ухвалила закон про цифрову інфраструктуру: що зміниться для українців

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На вулиці Героїв Дніпра, 32б у Києві на дівчину впав інформаційний щит. Очевидці допомогли постраждалій, вона вижила, деталі інциденту з'ясовуються.

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