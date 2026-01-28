$43.130.01
51.060.41
ukenru
03:48 • 7748 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 25541 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 42183 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 33195 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 47927 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 28371 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 50579 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 24968 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 18640 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 41824 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Франція заборонить держслужбовцям американські Google Meet, Zoom та Teams - Politico

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Франція заборонить державним службовцям використовувати американські платформи для відеоконференцій. Це рішення є частиною зусиль щодо переведення урядової діяльності на власну технологічну платформу.

Франція заборонить держслужбовцям американські Google Meet, Zoom та Teams - Politico

Франція заборонить державним службовцям використовувати американські платформи, включаючи Google Meet, Zoom та Teams, для відеоконференцій, повідомив речник профільного відомства країни виданню Politico, пише УНН.

Деталі

Це рішення, яке є частиною зусиль щодо переведення урядової діяльності на власну технологічну платформу, ухвалено на тлі зростання чутливості в Європі щодо глибокої залежності від американських послуг.

Офіс прем'єр-міністра підготував повідомлення, яке вимагає від державних службовців використовувати Visio, програмне забезпечення для відеоконференцій, розроблене Міжвідомчим цифровим управлінням країни (Dinum). Воно працює на інфраструктурі, наданій французькою компанією Outscale.

Повідомлення буде опубліковано "протягом кількох днів", сказав речник Dinum.

Це відбувається після недільної заяви міністра-делегата з питань державної служби Давида Ам'єля про те, що Франція прагнутиме впровадити власну платформу для відеоконференцій до 2027 року.

Минулого літа Франція зобов'язала чиновників відмовитися від WhatsApp та Telegram та використовувати натомість Tchap, сервіс миттєвих повідомлень, розроблений виключно для державних службовців.

Visio вже використовують 40 000 співробітників, включаючи більшість міністерств та деякі їхні дочірні підприємства, такі як Французький національний центр наукових досліджень.

Dinum прагне до 250 000 користувачів. Управління стежитиме за дотриманням переходу та, можливо, найближчими місяцями заблокують потоки відеоконтенту від інших відеоінструментів через державну інтернет-мережу, йдеться у повідомленні.

У Франції заборону на соцмережі для підлітків до 15 років підтримали законодавці: що далі27.01.26, 16:49 • 2598 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаТехнології
Техніка
Соціальна мережа
WhatsApp
Telegram
Франція
Google