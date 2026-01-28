Франція заборонить держслужбовцям американські Google Meet, Zoom та Teams - Politico

Франція заборонить державним службовцям використовувати американські платформи, включаючи Google Meet, Zoom та Teams, для відеоконференцій, повідомив речник профільного відомства країни виданню Politico, пише УНН.

Деталі

Це рішення, яке є частиною зусиль щодо переведення урядової діяльності на власну технологічну платформу, ухвалено на тлі зростання чутливості в Європі щодо глибокої залежності від американських послуг.

Офіс прем'єр-міністра підготував повідомлення, яке вимагає від державних службовців використовувати Visio, програмне забезпечення для відеоконференцій, розроблене Міжвідомчим цифровим управлінням країни (Dinum). Воно працює на інфраструктурі, наданій французькою компанією Outscale.

Повідомлення буде опубліковано "протягом кількох днів", сказав речник Dinum.

Це відбувається після недільної заяви міністра-делегата з питань державної служби Давида Ам'єля про те, що Франція прагнутиме впровадити власну платформу для відеоконференцій до 2027 року.

Минулого літа Франція зобов'язала чиновників відмовитися від WhatsApp та Telegram та використовувати натомість Tchap, сервіс миттєвих повідомлень, розроблений виключно для державних службовців.

Visio вже використовують 40 000 співробітників, включаючи більшість міністерств та деякі їхні дочірні підприємства, такі як Французький національний центр наукових досліджень.

Dinum прагне до 250 000 користувачів. Управління стежитиме за дотриманням переходу та, можливо, найближчими місяцями заблокують потоки відеоконтенту від інших відеоінструментів через державну інтернет-мережу, йдеться у повідомленні.

У Франції заборону на соцмережі для підлітків до 15 років підтримали законодавці: що далі