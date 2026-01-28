Франция запретит госслужащим американские Google Meet, Zoom и Teams - Politico

Франция запретит государственным служащим использовать американские платформы, включая Google Meet, Zoom и Teams, для видеоконференций, сообщил представитель профильного ведомства страны изданию Politico, пишет УНН.

Это решение, являющееся частью усилий по переводу правительственной деятельности на собственную технологическую платформу, принято на фоне роста чувствительности в Европе к глубокой зависимости от американских услуг.

Офис премьер-министра подготовил сообщение, которое требует от государственных служащих использовать Visio, программное обеспечение для видеоконференций, разработанное Межведомственным цифровым управлением страны (Dinum). Оно работает на инфраструктуре, предоставленной французской компанией Outscale.

Сообщение будет опубликовано "в течение нескольких дней", сказал представитель Dinum.

Это происходит после воскресного заявления министра-делегата по вопросам государственной службы Давида Амьеля о том, что Франция будет стремиться внедрить собственную платформу для видеоконференций до 2027 года.

Прошлым летом Франция обязала чиновников отказаться от WhatsApp и Telegram и использовать вместо этого Tchap, сервис мгновенных сообщений, разработанный исключительно для государственных служащих.

Visio уже используют 40 000 сотрудников, включая большинство министерств и некоторые их дочерние предприятия, такие как Французский национальный центр научных исследований.

Dinum стремится к 250 000 пользователей. Управление будет следить за соблюдением перехода и, возможно, в ближайшие месяцы заблокирует потоки видеоконтента от других видеоинструментов через государственную интернет-сеть, говорится в сообщении.

