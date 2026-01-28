$43.130.01
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 25967 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 42563 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 33509 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 48427 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 28484 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 50906 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 24991 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18657 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 42073 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
публикации
Эксклюзивы
Франция запретит госслужащим американские Google Meet, Zoom и Teams - Politico

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Франция запретит государственным служащим использовать американские платформы для видеоконференций. Это решение является частью усилий по переводу правительственной деятельности на собственную технологическую платформу.

Франция запретит государственным служащим использовать американские платформы, включая Google Meet, Zoom и Teams, для видеоконференций, сообщил представитель профильного ведомства страны изданию Politico, пишет УНН.

Подробности

Это решение, являющееся частью усилий по переводу правительственной деятельности на собственную технологическую платформу, принято на фоне роста чувствительности в Европе к глубокой зависимости от американских услуг.

Офис премьер-министра подготовил сообщение, которое требует от государственных служащих использовать Visio, программное обеспечение для видеоконференций, разработанное Межведомственным цифровым управлением страны (Dinum). Оно работает на инфраструктуре, предоставленной французской компанией Outscale.

Сообщение будет опубликовано "в течение нескольких дней", сказал представитель Dinum.

Это происходит после воскресного заявления министра-делегата по вопросам государственной службы Давида Амьеля о том, что Франция будет стремиться внедрить собственную платформу для видеоконференций до 2027 года.

Прошлым летом Франция обязала чиновников отказаться от WhatsApp и Telegram и использовать вместо этого Tchap, сервис мгновенных сообщений, разработанный исключительно для государственных служащих.

Visio уже используют 40 000 сотрудников, включая большинство министерств и некоторые их дочерние предприятия, такие как Французский национальный центр научных исследований.

Dinum стремится к 250 000 пользователей. Управление будет следить за соблюдением перехода и, возможно, в ближайшие месяцы заблокирует потоки видеоконтента от других видеоинструментов через государственную интернет-сеть, говорится в сообщении.

Во Франции запрет на соцсети для подростков до 15 лет поддержали законодатели: что дальше27.01.26, 16:49 • 2606 просмотров

