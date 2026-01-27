Во Франции запрет на соцсети для подростков до 15 лет поддержали законодатели: что дальше

Национальное собрание Франции в понедельник одобрило законопроект о запрете использования социальных сетей для детей в возрасте до 15 лет на фоне растущей обеспокоенности по поводу онлайн-буллинга и рисков для психического здоровья, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Законопроект предлагает запретить детям в возрасте до 15 лет пользоваться социальными сетями и «функционалом социальных сетей», встроенным в более широкие платформы, и отражает растущее общественное возмущение по поводу влияния социальных сетей на несовершеннолетних.

Законодатели проголосовали за законопроект 116 голосами «за» при 23 «против». Теперь он передается в Сенат перед окончательным голосованием в нижней палате.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал социальные сети одним из факторов, виновных в насилии среди молодежи. Он призывает Францию последовать примеру Австралии, чей первый в мире запрет для лиц в возрасте до 16 лет на платформы социальных сетей, включая Facebook, Snapchat, TikTok и YouTube, вступил в силу в декабре.

Макрон хочет, чтобы запрет был введен вовремя до начала следующего учебного года в сентябре.

Запрет социальных сетей в Австралии изучается в таких странах, как Великобритания, Дания, Испания и Греция.

Европейский парламент призвал Европейский Союз установить минимальный возраст для детей для доступа к социальным сетям, хотя государства-члены сами устанавливают возрастные ограничения.

Запрет во Франции потребует от платформ блокировки доступа для молодых подростков с помощью механизмов проверки возраста, соответствующих законодательству Европейского Союза.

Обеспечение выполнения таких запретов может быть сложным. Правительство Австралии признало, что внедрение запрета будет сложным после того, как дети, утверждающие, что им меньше 16 лет, заполонили ленты социальных сетей страны сообщениями, в которых они хвастались своей дальнейшей возможностью доступа к сетям.

Французское законодательство также распространяет существующий запрет на смартфоны в младших и средних школах на старшие школы.

Опрос Harris Interactive, проведенный в 2024 году, показал, что 73% общественности поддержали запрет доступа к социальным сетям для лиц в возрасте до 15 лет.

Подростки на улицах Парижа разделились во мнениях. Одни сказали, что признают опасность, связанную с социальными сетями. Другие считали запрет чрезмерным.

